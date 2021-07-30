Апелляционный суд признал бюджет Хакасии на этот год недействительным

До принятия нового закона все госплатежи приостанавливаются, сообщили в правительстве республики. В понедельник, 2 августа, администрация планирует внести в Верховный совет Хакасии законопроект о бюджете на период до 2023 года. В регионе заранее готовили новый текст закона и старались в июле выполнить все бюджетные обязательства, сказали газете «Коммерсант» в республиканском парламенте. Глава Хакасии Валентин Коновалов также пообещал жителям выполнить все обязательства в срок, в том числе выплатить зарплаты и пособия, — несмотря на «блокировку» бюджета.

Депутаты приняли бюджет в конце прошлого года с дефицитом в 4,6 миллиарда рублей. Прокуратура сочла это незаконным и подала иск к Верховному совету республики. В марте Верховный суд Хакасии претензию поддержал. Власти с этим не согласились и подали апелляцию. Депутаты и представители правительства отмечали, что по закону дефицит бюджета может превышать ограничения, если он равен сумме затрат на мероприятия по борьбе с коронавирусом.