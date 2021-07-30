Зрители «Современника» поддержали театр в ситуации с проверкой одной из его постановок в СК

Зрители «Современника» поддержали театр в ситуации с проверкой одной из его постановок в Следственном комитете. По крайней мере, такую охмурю высказывают люди, которые пришли туда на сегодняшний спектакль. О том, что проверка со стороны СК, вызывает у них неприятные чувства, сказали почти все пришедшие к «Современнику» люди, с которыми мне удалось поговорить. Они отмечают, что в этом вопросе, конечно же, необходимо встать на сторону театра. Его называли вещью прогрессивной и нуждающейся в поддержке общества. Двое пришедших сказали, что монолог из спектакля «Первый хлеб» действительно вызвал у них сложные чувства, но проверка со стороны СК — это всё равно перебор.

Помимо этого, люди отмечали, что разные мнения относительно какого-либо спектакля — это нормально, однако это не должно быть целью проверок правоохранительных органов.

Исключением стал мужчина , который спрашивает тут у пришедших лишний билет. Он сказал, что за показ спектакля «Первый хлеб» руководителей необходимо судить. По словам этого человека, высказывания, подобные тем, что звучали со сцены, могут закончиться ужасными последствиями, но какими именно не уточнил.

Будет ли «Современник» повторять спектакль «Первый хлеб», пока не известно . Расписание на август театр ещё не опубликовал.