КПРФ обратилась в Верховный суд из-за снятия с выборов в Госдуму Павла Грудинина.

КПРФ обратилась в Верховный суд из-за снятия с выборов в Госдуму главы «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Партия надеется на объективное рассмотрение иска, сказал «Эху» член ЦК КПРФ Александр Ющенко. КПРФ будет проводить одиночные протестные пикеты сегодня и в ближайшие выходные, добавил Ющенко.

Поводом для снятия Грудинина с выборов стало письмо в Центризбирком из прокуратуры. По версии ведомства, у политика есть незадекларированные акции офшорной компании в Белизе. Сам Грудинин это отрицает.