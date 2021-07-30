Ставропольская компания по продаже овечьей шерсти зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», идентичный логотипу одноименного проекта Алексея Навального. Роспатент одобрил заявку в рекордные сроки – один месяц. Внимание на это обратило интернет-издание «Открытые медиа». По словам юристов, обычно это занимает около года. Сам Роспатент указывает, что рассмотрение заявок идет от 6 до 18,5 месяцев.