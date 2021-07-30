Суд Петербурга продлил арест активисту Эльдару Гарипову, избитому при задержании. Он останется под стражей до 10 августа, рассказал адвокат Игорь Скачко. Гарипова задерживали 31 января на акции в поддержку Алексея Навального. При этом росгвардейцы несколько раз ударили его дубинкой по голове, активиста госпитализировали. А спустя несколько дней в отношении него возбудили дело. Сотрудник Росгвардии сообщил СК, что тот нанес ему не менее одного удара ногой по бедру. Защита считает, что уголовное дело завели, чтобы прикрыть превышение полномочий со стороны силовиков.
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