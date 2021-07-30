КПРФ обжаловала в Верховном суде снятие Павла Грудинина с выборов в Госдуму

Центризбирком принял такое решение после письма из прокуратуры. По версии ведомства, у директора Совхоза имени Ленина есть незадекларированные акции офшорной компании, зарегистрированной в Белизе. Сам Грудинин это отрицает. Коммунисты проводят пикеты и акции по всей стране в поддержку политика. На последней из них в Москве было задержано 18 человек.