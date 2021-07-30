Туристов, вывезенных из-за пожаров вблизи курортного города Мармарис, возвращают в отели

При этом в российском генконсульстве призывают соотечественников быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации, а в МИДе отмечают, что пока в этом нет необходимости.

Россия внимательно следит за тем, что происходит в Турции, где бушующие уже несколько дней пожары добрались до популярных курортов. В МИДе успокаивают – сейчас все под контролем, вывозить россиян из пожароопасных районов пока не планируется, у турецкой стороны достаточно ресурсов, чтобы обеспечить интересы и безопасность туристов. В Генконсульстве России в Анталье отмечают, что ситуация вблизи городов, где традиционно отдыхает много наших соотечественников, улучшается, — так в Мармарисе опасность миновала, в отели возвращаются ранее вывезенные туристы. Тем не менее россиянам все же следует быть готовыми к возможной эвакуации и в случае чего следовать указаниям местных властей. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, путешественники из России сейчас находятся в безопасности.

В Ростуризме просят россиян, планирующих поездку в Турцию, следить за ситуацией, а туроператоров — идти навстречу туристам, если условия путешествия будут меняться. Между тем, Турецкая полиция и разведка проводят расследование причин возникновения сразу нескольких сильных лесных пожаров. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться его итогов и не делать поспешных выводов, отметив при этом, что по одной из версий специалистов, это могла быть диверсия.

По официальным данным, число в результате пожаров погибли четыре человека, пострадали около двухсот. Россиян среди них нет