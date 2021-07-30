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18:29, 30 июля 2021

Российские спортсмены сегодня завоевали две золотые медали на Олимпиаде

Российские спортсмены сегодня завоевали две золотые медали на Олимпиаде. Для пловца Евгения Рылова это уже вторая награда высшей пробы на текущих играх. В этот раз россиянин победил на дистанции 200 метров на спине. Пришедший вторым американец Райан Мерфи уже после заплыва в разговоре с журналистами предположил, что соревнование не было чистым, чем вызвал на себя критику с российской стороны. Впрочем, позже Рылов заверил, что конфликт улажен.

Еще одно золото команде Олимпийского комитета России сегодня принесла Виталина Бацарашкина. Она стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. После награждения спортсменка призналась, что не ожидала победы.

Сегодня золото гарантировали себе российские теннисные микс-дуэты. В финале Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

В общем зачете сборная ОКР сейчас занимает четвертое место. В лидерах Китай, следом идут Япония и США.


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