Российские спортсмены сегодня завоевали две золотые медали на Олимпиаде. Для пловца Евгения Рылова это уже вторая награда высшей пробы на текущих играх. В этот раз россиянин победил на дистанции 200 метров на спине. Пришедший вторым американец Райан Мерфи уже после заплыва в разговоре с журналистами предположил, что соревнование не было чистым, чем вызвал на себя критику с российской стороны. Впрочем, позже Рылов заверил, что конфликт улажен.

Еще одно золото команде Олимпийского комитета России сегодня принесла Виталина Бацарашкина. Она стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. После награждения спортсменка призналась, что не ожидала победы.

Сегодня золото гарантировали себе российские теннисные микс-дуэты. В финале Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

В общем зачете сборная ОКР сейчас занимает четвертое место. В лидерах Китай, следом идут Япония и США.