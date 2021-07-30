Известный режиссер Николай Коляда отрекся от своего ученика, написавшего пьесу «Первый хлеб». На просьбу издания It’s My City прокомментировать внимание следствия к постановке театра «Современник» уральский драматург сказал, что Ринат Ташимов не его ученик, несмотря на то, что учился на курсе режиссера.

Накануне глава Следственного комитета поручил проверить постановки «Современника» на возможное оскорбление ветеранов. Ранее общественная организация «Офицеры России» пожаловалась на спектакль по пьесе Ташимова. Оскорбление ветеранов увидели в монологе героини, которую играет Лия Ахеджакова. Сама актриса в интервью сайту РБК предположила, что за травлей стоят недовольные назначением нового художественного руководителя. После жалобы «Офицеров России» театр изменил спорный монолог.

Меньше, чем через час, в «Современнике» покажут постановку «Три товарища». Это первый спектакль после вчерашнего поручения главы СК проверить репертуар театра.