Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Венедиктов предложил властям Москвы создать дополнительный видеоцентр

Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предложил московским властям создать дополнительный видеоцентр. Это нужно, чтобы за ходом голосования могли следить представители каждого кандидата в депутаты, выдвинутого по 15 одномандатным округам. Венедиктов предлагает создать дополнительный центр трансляции на площадке столичного штаба по наблюдению за выборами. Предполагается, что он будет работать на протяжении всех 60 часов голосования.

Ранее Центризбирком в целях экономии средств отказался от общедоступной трансляции с избирательных участков. Это решение попыталась обжаловать в суде партия «Яблоко». Председатель ЦИК назвала иск политической организации абсурдным и «в какой-то степени подленьким».