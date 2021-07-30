Основатель правозащитного проекта gulagu.net Осечкин сообщил, что Роскомнадзор потребовал заблокировать ресурс

Основатель правозащитного проекта gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что Роскомнадзор потребовал заблокировать ресурс. В интервью «Эху» он объяснил, что это решение незаконно. Осечкин назвал это требование политически мотивированным и нарушающим свободу слова. Он намерен оспорить это решение, готовится также жалоба в ЕСПЧ.