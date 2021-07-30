Роскомнадзор хочет заблокировать YouTube-канал «Навальный Live»

Соответствующее требование видеохостинг получил от российского регулятора несколько дней назад. Об этом рассказала соратница Алексея Навального и продюсер канала Любовь Соболь. По словам Соболь, сторонники оппозиционера будут оспаривать блокировки и намерены продолжить свою деятельность.

С начала недели Роскомнадзор заблокировал более 40 интернет-ресурсов, связанных с Алексеем Навальным, в том числе и его сайт. В ведомстве заявили, что они используются для экстремистской деятельности. Помимо YouTube-канала «Навальный Live», требование Роскомнадзора касается и каналов нескольких сторонников политика на популярной платформе.