ЕСПЧ принял к производству жалобу родственников погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны под Сочи

Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу родственников погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Родственники жертв катастрофы добиваются рассекречивания материалов дела и возобновления прекращенного в России расследования, а также рассчитывают на получение компенсаций.

Заявители в ЕСПЧ считают необоснованным засекречивание и прекращение уголовного дела по авиакатастрофе. Никто из ответственных лиц не был привлечен к ответственности. Доподлинно причины гибели людей не установлены, отмечает защита. В ЕСПЧ стартовали подготовительные коммуникации к рассмотрению дела по существу, — сообщил адвокат Игорь Трунов, действующий в интересах 70 родственников погибших пассажиров лайнера. Адвокаты в жалобе утверждают, что при расследовании в России были нарушены ст. 2 «Право на жизнь», ст. 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» и ст. 13 «Право на эффективные средства правовой защиты» Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В конце прошлого года в российском кассационном суде был назван законным отказ в выплате компенсации в размере 2 млрд руб. родственникам жертв крушения Ту-154. Пострадавшие и их адвокаты требовали возместить моральный вред и недоплаченные страховые выплаты. В июле Мосгорсуд повторно рассмотрел апелляцию на отказ в компенсации и отказал в удовлетворении требований. Ту-154 Минобороны России разбился 25 декабря 2016 года после вылета из аэропорта Адлера. Тогда погибли 92 человека. Среди пассажиров были летевшие на российскую военную базу в Сирии артисты ансамбля им. Александрова, основатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы трех телеканалов. В России уголовное дело по факту крушения закрыли в декабре 2019 года из-за отсутствия состава преступления.

Журналист Николай Сванидзе считает, что Россия может проигнорировать любое решение ЕСПЧ, однако оно способно нанести как минимум репетиционный вред. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». По мнению Сванидзе, обращение в ЕСПЧ всегда имеет смысл.