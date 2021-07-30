Сегодня исполняется 3 года со дня гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев приехали в ЦАР для съемок фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер», которые, по некоторым данным, работают в стране. Это дело до сих пор не раскрыто. Между тем, в третью годовщину гибели журналистов «Новая газета» пишет, что разыскала человека, которого структуры, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным, выставляют организатором убийства.