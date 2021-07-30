Министр здравоохранения допустил увеличение компенсации за осложнение после прививки. В ответе Михаила Мурашко на соответствующее письмо депутата Госдумы Федота Тумусова говорится, что пересмотреть эту сумму в ведомстве считают целесообразным. Сейчас речь идет о единовременном пособии в размере 10 тысяч рублей. Уже больше 20 лет пособие не индексировалось, — пишет газета РБК. Тумусов в свою очередь предложил предусмотреть страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от коронавируса на 10 миллионов рублей.