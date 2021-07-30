Фудкорты в торговых центрах Петербурга смогут начать работу, если привьют сотрудников. Это предусматривает новая редакция противоэпидемических ограничений, которую выпустил Смольный.

Коронавирусные запреты для общепита, торговли и некоторых других сфер ослабят с начала следующей недели. Смольный разрешит работу фудкортов и островков в супермаркетах, а также аттракционов на открытом воздухе, если предприятия выполнят несколько условий. Все сотрудники должны получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. В публикации на портале Смольного упоминают только одно исключение — его сделали для тех, кто переболел менее полугода назад. Также организации должны соблюдать стандарты безопасности. К примеру, между продавцом и покупателем торгового островка нужно установить прозрачный экран, плотность посетителей фудкортов не должна превышать одного человека на квадратный метр, кроме того, следует разделить для клиентов вход и выход. Тот же документ устанавливает сроки дальнейшего облегчения запретов. Так с первого октября количество привитых и переболевших работников общепита и сферы обслуживания может составлять не сто процентов, а лишь 80%. К концу сентября такую же долю сотрудников с иммунитетом к коронавирусу должны создать в органах власти.

Все действующие в Петербурге противоэпидемические ограничения продлили до последних дней августа.