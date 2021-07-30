В Москве отменили требование носить перчатки в общественных местах Москве. Решение принято на основании улучшения ситуации с распространением коронавируса, поэтому появилась возможность смягчить ограничения. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики число новых случаев ковида снизилось более чем в 2 раза, а количество госпитализаций уменьшилось в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Отмена требования носить перчатки затронет также сотрудников кафе и ресторанов в Москве. Теперь они не должны их носить при обслуживании гостей, но обязаны надевать маски, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк. Защитные маски также по-прежнему необходимо всем носить в общественных местах, поскольку это важный барьер на пути распространения коронавируса. Данная мера сохранится до тех пор, пока число новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений, заключил мэр Москвы. Сергей Собянин также вновь призвал всех сделать прививки от коронавируса, чтобы сохранить свое здоровье и приблизить окончание пандемии.

Академик РАН считает, что перчатки не защищают от заражения коронавирусом и могут представлять опасность для тех, кто их носит. Такое мнение «Эху» высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Помимо прочего, ношение резиновых перчаток небезобидно для кожи рук, добавил Виталий Зверев.

Ситуация с коронавирусом в России по оценкам Роспотребнадзора остается напряженной. По последним данным, за сутки в стране выявили еще 23,5 тысячи зараженных. Умерли 794 человека. Это подсчеты оперативного штаба. На этом фоне на всех уровнях власти звучат призывы ускорить темпы вакцинации.