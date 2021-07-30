Белоруссия готова разместить российские войска на своей территории

Об этом сказал руководитель республики Александр Лукашенко, отметивший, что пока не видит в этом нужды, но готов пойти на такие шаги. Лукашенко отметил, что в августа прошлого года, когда в стране после президентских выборов вспыхнули протесты, власти своими силами разобрались в кризисной ситуации.

Во время митингов Лукашенко неоднократно говорил о существовании военной угрозы для страны и о том, что Минск и Москва создали совместные резервы, которые могут быть задействованы в случае нужды. Сегодня, комментируя высказывание белорусского правителя, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что из Минска за помощью к Кремлю не обращались.

Напомним, еще в 2015 году Владимир Путин распоряжался подписать соглашение о создании в Белоруссии российской авиабазы, однако, Лукашенко отказался от этих планов на фоне акций протеста, которые начались в Минске. При этом тогда президент республики говорил, что страны не вели переговоры на этот счет. Спустя еще несколько лет в белорусском Совбезе говорили, что Россия предлагала разместить на территории соседней страны военно-воздушную базу в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко использует все возможные угрозы, чтобы напугать Запад, однако его позиции крайне слабы. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». По мнению Карбалевича, не стоит ждать активного выражения недовольства белорусов на эти заявления, так как народ запуган репрессиями.

Многолетний шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ» Андрей Васильев считает, что в Латвии не считаются с угрозами Лукашенко, но есть все основания бояться Кремля. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». При этом ухудшение отношений с Россией не выгодно Латвии, добавил Васильев.

НАТО и ряд восточноевропейских стран внимательно наблюдают за переброской российских войск и техники в Беларусь в преддверии намеченных на середину сентября российско-белорусских учений.

Сайт Атлантического Совета цитирует публикацию базирующегося в Польше исследовательского центра Rochan Consulting, следящего за концентрацией сил и техники перед учениями Запад-21: “ Мы наблюдаем ввод хорошо экипированных подразделений российской армии в Беларусь, что значительно уже само по себе”. В 2017-м, в ходе предыдущих, проводящихся раз в четыре года военных учений Запад, — читаем в официальном релизе Атлантического совета при НАТО, — некоторые наблюдатели опасались, что Россия может использовать военные маневры для очередной атаки на Украину, устроить провокации в отношении Польши и Литвы, или воспользоваться ими, чтобы разместить свои войска в Белоруссии на постоянной основе. Хотя тогда эти опасения не оправдались, сейчас эксперты с нарастающей тревогой считают, что учения Запад-21 будут совсем другими. Одно из главных различий заключается в нынешнем политическом контексте: в 2017-м белорусский президент был очевидно не заинтересован в присоединении к конфронтации между Владимиром Путиным и Западом, что выражалось в его попытке придать учениям достаточно прозрачности и убедить Запад, что ему они не грозят. Были приглашены наблюдатели из целого ряда государств ЕС, из ООН, ОБСЕ, Красного Креста и НАТО, а сам Лукашенко лично заверил лидеров Украины, Польши и стран Балтии, что не позволит использовать свою территорию как плацдарм для нападения или запугивания соседей. Сегодня, продолжает автор публикации на сайте Атлантического совета, атмосфера гораздо более угрожающая: за Лукашенко тянется тяжелый шлейф событий и действий, среди которых — сомнительные по результатам президентские выборы, разгром оппозиции, угон самолета Райанэйр и объявление его самого персоной нон-грата на Западе. Постоянная ротация российских войск в Белоруссии, фактически, уже означает их постоянное там присутствие, отмечает обозреватель. — И это при том, что, по данным Киева, после недавней концентрации российских войск на границе с Украиной, Россия оставила там примерно 80 процентов от всего личного состава. Все это, заключает автор, означает, что сентябрь будет отнюдь не простым месяцем для НАТО, западных соседей Белоруссии и для Украины. Сайт Атлантического совета напоминает, что во время недавней встречи Светланы Тихановской с Джо Байденом, лидер белорусской оппозиции заявила, что не исключает того, что Лукашенко может использовать присутствие российских войск для шантажа своих западных соседей. (материал подготовил Ринат Валиулин)