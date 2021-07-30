Z Архив новостей новости
5 11 6 741
Эксклюзив Эха 18:09, 30 июля 2021

Белоруссия готова разместить российские войска на своей территории

Об этом сказал руководитель республики Александр Лукашенко, отметивший, что пока не видит в этом нужды, но готов пойти на такие шаги. Лукашенко отметил, что в августа прошлого года, когда в стране после президентских выборов вспыхнули протесты, власти своими силами разобрались в кризисной ситуации.

Во время митингов Лукашенко неоднократно говорил о существовании военной угрозы для страны и о том, что Минск и Москва создали совместные резервы, которые могут быть задействованы в случае нужды. Сегодня, комментируя высказывание белорусского правителя, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что из Минска за помощью к Кремлю не обращались.

Напомним, еще в 2015 году Владимир Путин распоряжался подписать соглашение о создании в Белоруссии российской авиабазы, однако, Лукашенко отказался от этих планов на фоне акций протеста, которые начались в Минске. При этом тогда президент республики говорил, что страны не вели переговоры на этот счет. Спустя еще несколько лет в белорусском Совбезе говорили, что Россия предлагала разместить на территории соседней страны военно-воздушную базу в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко использует все возможные угрозы, чтобы напугать Запад, однако его позиции крайне слабы. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». По мнению Карбалевича, не стоит ждать активного выражения недовольства белорусов на эти заявления, так как народ запуган репрессиями.

Многолетний шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ» Андрей Васильев считает, что в Латвии не считаются с угрозами Лукашенко, но есть все основания бояться Кремля. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». При этом ухудшение отношений с Россией не выгодно Латвии, добавил Васильев.

НАТО и ряд восточноевропейских стран внимательно наблюдают за переброской российских войск и техники в Беларусь в преддверии намеченных на середину сентября российско-белорусских учений.

Сайт Атлантического Совета цитирует публикацию базирующегося в Польше исследовательского центра Rochan Consulting, следящего за концентрацией сил и техники перед учениями Запад-21: “ Мы наблюдаем ввод хорошо экипированных подразделений российской армии в Беларусь, что значительно уже само по себе”. В 2017-м, в ходе предыдущих, проводящихся раз в четыре года военных учений Запад, — читаем в официальном релизе Атлантического совета при НАТО, — некоторые наблюдатели опасались, что Россия может использовать военные маневры для очередной атаки на Украину, устроить провокации в отношении Польши и Литвы, или воспользоваться ими, чтобы разместить свои войска в Белоруссии на постоянной основе. Хотя тогда эти опасения не оправдались, сейчас эксперты с нарастающей тревогой считают, что учения Запад-21 будут совсем другими. Одно из главных различий заключается в нынешнем политическом контексте: в 2017-м белорусский президент был очевидно не заинтересован в присоединении к конфронтации между Владимиром Путиным и Западом, что выражалось в его попытке придать учениям достаточно прозрачности и убедить Запад, что ему они не грозят. Были приглашены наблюдатели из целого ряда государств ЕС, из ООН, ОБСЕ, Красного Креста и НАТО, а сам Лукашенко лично заверил лидеров Украины, Польши и стран Балтии, что не позволит использовать свою территорию как плацдарм для нападения или запугивания соседей. Сегодня, продолжает автор публикации на сайте Атлантического совета, атмосфера гораздо более угрожающая: за Лукашенко тянется тяжелый шлейф событий и действий, среди которых — сомнительные по результатам президентские выборы, разгром оппозиции, угон самолета Райанэйр и объявление его самого персоной нон-грата на Западе. Постоянная ротация российских войск в Белоруссии, фактически, уже означает их постоянное там присутствие, отмечает обозреватель. — И это при том, что, по данным Киева, после недавней концентрации российских войск на границе с Украиной, Россия оставила там примерно 80 процентов от всего личного состава. Все это, заключает автор, означает, что сентябрь будет отнюдь не простым месяцем для НАТО, западных соседей Белоруссии и для Украины. Сайт Атлантического совета напоминает, что во время недавней встречи Светланы Тихановской с Джо Байденом, лидер белорусской оппозиции заявила, что не исключает того, что Лукашенко может использовать присутствие российских войск для шантажа своих западных соседей. (материал подготовил Ринат Валиулин)


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 220 6 11740 28.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 77 6 8077 09:50
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 355 6 52119 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 416 6 63445 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 123 6 19794 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Саня Давыдов плавательный блогер, основатель школы плавания Swim Shot

Станислав Красильников/ТАСС Спортсмен тебе ничего не должен! Не можешь смотреть на проигрыши? Так иди к черту из спорта вообще! Нам не нужны болельщики, поддерживающие только победы!..

5 46 6 8402 26.07
Новости

Российские космонавты на МКС могут перейти на американскую часть станции из-за проблем с модулем «Наука» Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства распространило переговоры экипажа с Землей…

5 95 6 17246
Новости

Противоречивая информация поступает о причинах переноса полета американского космического корабля Starliner к МКС Представитель NASA сказал, что решение было принято из-за инцидента с российским модулем «Наука»...

5 27 6 5135
Новости

ЦУП разрешил российским космонавтам открыть люк в модуль «Наука», из-за которого накануне произошло ЧП Процесс выравнивания давления в модулях уже начался, и займёт он около трёх часов…

5 28 6 5568
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..

5 111 6 22742 25.07
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Возвращение к нормальной жизни. Отмена использования перчаток В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений…

5 44 6 9362 10:01
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 59 6 12790 28.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 337 6 74970 28.07
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Назад в СССР: вялотекущая шизофрения И вот сегодня, шаг за шагом, происходит реставрация советской модели карательной психиатрии и модификация её применительно к новым реалиям. Ведь для зачистки общественно-политического поля все средства хороши…

5 59 6 13451 26.07
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Будет вам «Наука» С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль «Звезда». А потом подключился и «Прогресс». Чтобы противостоять российской «Науке». Бессмысленной и беспощадной…

5 120 6 29646 11:06
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Тестирование электронного голосования Москва единственный город в мире, который спрашивает у москвичей: «Считаете ли вы обязательной вакцинацию для определенных профессиональных групп?». Вообще никто никогда не спрашивает: ни Байден, ни Netflix, а Москва спрашивает…

5 20 6 5263 29.07
#слушать 19:50 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов объяснил свою многомиллионную недвижимость ипотекой Соратники Алексея Навального утверждают, что ему и его жене, телеведущей Ольге Скабеевой принадлежит имущество на 300 миллионов рублей…

5 67 6 42178
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Террор бьет, прежде всего, по своим. Вот точно так же, как в 37-м году Сталин сажал, прежде всего, свою собственную партию, — вот то же самое происходит и в России, только с коммерческим уклоном…

5 28 6 84599 24.07
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3496972
«Первая мировая война»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4531 25.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 211 6 518255 27.07
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина «Путин определил, что есть территориальные претензии, и что они могут быть решены каким угодно способом и методом»...

5 37 6 103609 25.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9202925
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4980265

Сегодня в эфире