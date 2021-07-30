Роскомнадзор по требованию ФСИН и ФСБ решил заблокировать правозащитный портал Gulagu.net. Его основатель Владимир Осечкин получил уведомление. Об этом он сообщил «Эху». Осечкин назвал это очередной попыткой тоталитарного режима «подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и о всем том, что ожидает россиян в российских страшных тюрьмах». Осечкин добавил, что проект продолжит работу. Ранее он говорил, что портал приостанавливает работу в России и скоро будет работать на территории Европы.