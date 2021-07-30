КПРФ оспорила в Верховном суде решение Центризбиркома о снятии Павла Грудинина с выборов в Госдуму. Коммунисты считают, что это необоснованно и незаконно, а также нарушает право партии как избирательного объединения на равноправное участие в выборах и право самого Грудинина быть избранным депутатом.

Поводом для исключения директора «Совхоза имени Ленина» из федерального списка кандидатов послужило письмо о том, что он владеет акциями иностранной компании, зарегистрированной в Белизе. Он сам это отрицает.