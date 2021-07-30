В Москве задержали трех членов партии «Другая Россия Лимонова». Одного из них отпустили, двое находятся в ОВД «Текстильщики», сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу организации. Там отметили, что всего за июль задержаны 32 сторонника партии в девяти регионах. Активисты связывают это с запланированной на 31 июля акцией протеста.