«Левада-центр» фиксирует рост числа россиян, считающих, что страна движется по неверному пути. Согласно опросу организации, признанной в России иностранным агентом, такого мнения придерживаются 44% респондентов, 47% довольны положением дел. В мае эти же значения составляли 40% и 51% соответственно. Одновременно снижается и рейтинг доверия президенту Владимиру Путину как политику. Он снизился с 33% до 31%.