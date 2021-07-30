«Открытые медиа» утверждают, что бизнесмен, близкий к семье Шойгу, зарабатывает на ежегодном армейском форуме «Армия»

Интернет-издание «Открытые медиа» утверждает, что бизнесмен, близкий к семье министра обороны, зарабатывает на ежегодном армейском форуме в Подмосковье. О каких именно суммах идёт речь – пока не известно.

Основатель и руководитель фирмы «Международные Конгрессы и Выставки» Евгений Андрианов, как пишет сетевое издание «Открытые медиа», много лет работал под началом супруги министра обороны Ирины Шойгу. Речь идёт о периоде девяностых и начала двухтысячных годов, когда она занималась бизнесом. В расследовании сказано, что компания предпринимателя получала контракты на организацию форума «Армия» с самого первого мероприятия, которое состоялось в 2015-м году. Такой вывод издание делает, исходя из оставшихся в архивах записей. Дело в том, что на официальном портале госзакупок нет данных о контрактах между Минобороны и МКВ. Авторы расследования предположили, что эти сведения засекречены.

По этой же причине не ясно, сколько именно военное ведомство заплатило фирме. Издание отмечает, что от других госструктур и компаний она получила связанные с форумом заказы на пятьсот двадцать миллионов рублей. Общая же чистая прибыль МКВ за последние несколько лет составила один миллиард рублей.

Также в расследовании сказано, что ранее другая фирма Андрианова «Экспо-Эм» заключала контракты с МЧС, и было это в тот период, когда Шойгу был главой этого ведомства.

В семье министра эту информацию пока не комментировали, а предприниматель отказался отвечать на вопросы о связи фирмы с Ириной Шойгу.

О том, что компании, связанные с супругой министра обороны, получают от этого ведомства контракты, еще в 2015-м году писал журнал «Собеседник». Издание сообщало, что только с «Экспо-Эм» военное ведомство заключило как минимум 25 договоров общей стоимостью более чем в 65 миллионов рублей.