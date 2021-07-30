В России выросло число людей, считающих, что страна движется по неверному пути

К таким выводам пришли социологи «Левада-центра». Российские власти считают организацию НКО-иноагентом. Исследователи зафиксировали и снижение доверия Владимиру Путину как политику. Об этом говорят результаты июльского опроса «Левады».

44% респондентов ответили, что государство движется по неверному пути, тогда как 47% считают, что дела в стране идут правильно. В мае эти же значения составляли 40% и 51% соответственно. Некоторый рост недовольства происходящим в стране связан c третьей волной коронавируса, отмечает директор «Левада-центра» Денис Волков, впрочем, по его словам, ситуация все еще остаётся достаточно стабильной. Опрос проводился среди совершеннолетних россиян по репрезентативной выборке, в нём приняли участие 1619 человек из 50 субъектов страны. Число доверяющих главе государства как политику снизилось с 33% до 31%. Рейтинг доверия помещенному в тюрьму оппозиционному политику Алексею Навальному вырос до 3%. В целом одобряют деятельность президента Путина 64% респондентов, это на 2% ниже, чем месяцем ранее. Негативную оценку его работе дают 35%. Без значительных изменений осталось и отношение россиян к другим институтам власти: так, 48% одобряют работу правительства, 49% — не одобряют.

Опрос «Левада-центра», кроме того, показывает, что на сегодня завершающая свою работу Дума VII созыва более чем половиной россиян в своей работе воспринимается без одобрения.