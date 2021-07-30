В Кремле заявили, что войска РФ могут быть размещены в Белоруссии только в случае официального обращения руководства

В Кремле заявили, что российские войска могут быть размещены в Белоруссии только в случае официального обращения руководства этой страны. Пока никаких обращений от Минска на этот счет не было, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости во введении российских войск на территорию страны, однако готов на такой шаг ради безопасности Союзного государства.

В августе прошлого года Белоруссия своими силами разобралась с кризисной ситуацией, подчеркнул Лукашенко. В марте он допускал размещение в Белоруссии российских военных самолетов для общего пользования.