Российские теннисисты гарантировали себе золото и серебро в миксте на Олимпиаде в Токио. Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном парном разряде, обыграли сегодня в полуфинале сербский дуэт Нину Стянович и Новака Джоковича.

Теперь в финале, который пройдет 1 августа, они сыграют с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым, которые ранее победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.