Всех туристов в турецком Мармарисе, эвакуированных из-за пожаров, вернут в гостиницы. Об этом сообщает в Facebook генконсульство России в Анталье. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, россияне находятся в безопасности.

Догузова посоветовала всем планирующим поездки в Турцию в ближайшее время быть на связи с туроператором и следить за ситуацией. Туроператоры должны оперативно информировать туристов и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться.