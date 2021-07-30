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16:35, 30 июля 2021

Всех туристов в турецком Мармарисе, эвакуированных из-за пожаров, вернут в гостиницы

Всех туристов в турецком Мармарисе, эвакуированных из-за пожаров, вернут в гостиницы. Об этом сообщает в Facebook генконсульство России в Анталье. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, россияне находятся в безопасности.
Догузова посоветовала всем планирующим поездки в Турцию в ближайшее время быть на связи с туроператором и следить за ситуацией. Туроператоры должны оперативно информировать туристов и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться.


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