Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live». Об этом сообщила продюсер канала Любовь Соболь. По ее словам, вечером 26 июля поступило письмо от видеохостинга, в котором говорилось, что надзорное ведомство добавило адрес канала в список запрещенных материалов. По мнению Соболь, требование Роскомнадзора незаконно, потому что решение суда о признании ФБК экстремистской организацией еще не вступило в силу и потому что блокировке могут подвергаться лишь отдельные материалы, а не весь YouTube-канал или другой ресурс. Команда Навального намерена оспаривать блокировку в судах и в администрации YouTube, добавила Соболь.