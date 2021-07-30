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16:35, 30 июля 2021

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live»

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live». Об этом сообщила продюсер канала Любовь Соболь. По ее словам, вечером 26 июля поступило письмо от видеохостинга, в котором говорилось, что надзорное ведомство добавило адрес канала в список запрещенных материалов. По мнению Соболь, требование Роскомнадзора незаконно, потому что решение суда о признании ФБК экстремистской организацией еще не вступило в силу и потому что блокировке могут подвергаться лишь отдельные материалы, а не весь YouTube-канал или другой ресурс. Команда Навального намерена оспаривать блокировку в судах и в администрации YouTube, добавила Соболь.


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