Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов материал «Дело Шестуна», подготовленный Центром «Досье». Об этом сообщает проект «Роскомсвобода». Материал посвящен бывшему главе Серпуховского района.

Александра Шестуна задержали в июне 2018 года по обвинению в мошенничестве. Сам Шестун считает дело политически мотивированным. За несколько месяцев до ареста он опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о принуждении к отставке под угрозой конфискации дома и уголовного преследования. По его словам, его увольнения добивался губернатор Московской области Андрей Воробьев. В частности, чиновник выложил запись разговора с генералом Ткачевым, который шантажировал его и угрожал «катком» уголовных дел, если он не уйдет в отставку.