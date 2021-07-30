«Открытые медиа»: Компания знакомых супруги министра обороны Шойгу зарабатывает сотни млн на ежегодном форуме «Армия»

Компания давних знакомых супруги министра обороны Ирины Шойгу, по подсчетам интернет-издания «Открытые медиа», зарабатывает сотни миллионов рублей на ежегодном форуме «Армия». Информация о том, сколько фирма МКВ получает от Минобороны, засекречена, но от других госструктур за проведение форума она получила более 500 миллионов рублей, а её чистая прибыль за последние пять лет превысила 1 миллиард рублей. За последний год совладельцами прибыльной МКВ стали концерн «Калашников» и оборонный Промсвязьбанк.

Форум «Армия-2021» пройдёт в парке «Патриот», полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка» с 22 по 28 августа. Он станет седьмым по счёту. На главной армейской выставке страны традиционно проводятся статические и динамические показы военной техники, подписываются оружейные контракты на сотни миллионов долларов, а также идут турниры по Dota 2 и World of Tanks.