В Иркутской области резко выросла площадь лесных пожаров. За последние несколько дней территория, пройденная огнем, превышает 80 тысяч гектаров. В пресс-службе регионального правительства газете «Коммерсантъ» сказали, что большая часть новых возгораний приходится на труднодоступные и малонаселенные территории. При этом их контролируют с воздуха. Основными причинами возгорания называют сухие грозы.