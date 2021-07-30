Члены КПРФ будут в ближайшие дни выходить на пикеты в поддержку Павла Грудинина

Члены КПРФ будут в ближайшие дни выходить на пикеты в поддержку директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, которого ЦИК исключил из федерального списка партии на выборах в Госдуму. Об этом «Эху» сказал секретарь МГК КПРФ Павел Тарасов. «Пикеты будут проходить, они больше в выходные будут у нас с учетом специфики и рисков задержания, будет больше акцента на кандидатах, которых сложнее задерживать. С учетом рисков вмешательства полиции публиковать графики [проведения пикетов] было бы неосмотрительно. С точки зрения формальной это будут исключительно одиночные мероприятия, не связанные единым замыслом, целью и организатором. А так – вся партия не согласна с тем, что сделали с Грудининым, абсолютно незаконным способом вышвырнули из списка», – заявил Тарасов.

Лидер партии Геннадий Зюганов ранее на пресс-конференции ТАСС потребовал от Владимира Путина проведения честных выборов.