Жительница Дагестана Нина Церетилова вновь не смогла забрать своих троих детей у бывшего мужа. Это не получилось сделать даже после решения Верховного суда.

Приставы не помогли матери в решении вопроса, когда она приехала за детьми к дому бывшего супруга. Более того, как пишет «Новая газета», полиция не охраняла никого от агрессивно настроенных защитников Магомеда Церетилова, его пришли поддержать десять агрессивно настроенных мужчин. Они угрожали физическим насилием, а одной из присутствовавших девушек — убийством. По словам очевидцев, пристав ударил маму детей по рукам, чтобы она не трогала своего ребенка. Магомед Церетилов забрал детей себе и запретил матери с ними видеться после конфликта между супругами. Ему не понравилось, что жена отказалась носить хиджаб, покрасила волосы и ведет себя, по его мнению, аморально, с точки зрения ислама. Суд встал на сторону отца. В частности, раскритиковав пирсинг и татуировки матери. Однако Верховный суд восстановил ее права и постановил вернуть ей детей.

Нина Церетилова ранее смогла забрать только сына, но вскоре он пропал. Вскоре выяснилось, что его увез отец.