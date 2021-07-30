Из-за ЧП на комбинате в Ростовской области госпитализированы 7 человек. Газета РБК пишет, что пострадавшие попали в реанимацию после взрыва в цехе полимеров. Источники информагентств говорят, что один из работников умер. За жизни других борются врачи. Из сообщения самого комбината следует, что накануне вечером в одном из цехов произошло возгорание, которое быстро ликвидировали. Вредных выбросов в атмосферу не было, других деталей не приводят.