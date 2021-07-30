Александр Лукашенко заявил о возможности размещения в Белоруссии российских войск. «Все Вооруженные силы России» могут быть незамедлительно размещены в Белоруссии, если возникнет угроза безопасности Союзного государства, предупреждает Александр Лукашенко, цитирует агентство БелТА. При этом, по его словам, сегодня в этом нет «абсолютно никакой необходимости» — пока страна сама обладает достаточными силами для самообороны. Помимо войск территориальной обороны, власти, утверждает Лукашенко, могут в нужный момент, цитата, «поставить под ружье» 500 тысяч человек. И события августа прошлого года, когда в стране начались беспрецедентные протесты, показали, что Белоруссия сама может справиться. Лукашенко отметил, что вопрос о размещении российских баз на высшем уровне никогда не обсуждался. Лукашенко ранее неоднократно обвинял Запад в координации протестов. Он также заявляет, что Белоруссия попала «в эпицентр цивилизационного противостояния» между Западом и Востоком – НАТО методично наращивает вдоль границ страны военную инфраструктуру. Россия и многие другие страны, по его словам, заинтересованы в сильной Белоруссии.

В Москве отметили, что пока никаких обращений от властей Белоруссии по поводу размещения российских войск не поступало.