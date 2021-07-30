Суд во Владимире отклонил второй иск Алексея Навального к руководству исправительной колонии. Жалоба касалась запрета его адвокатам пользоваться телефонами и ноутбуками при встречах с подзащитным. Представитель ИК заявил, что юристы сами сдавали устройства, — пишет сайт «МБХ медиа». Ответчиком выступала колония №3, в больнице которой Навальный проходил лечение. До этого он подавал иски к ИК №2 в Покрове, где оппозиционер отбывает наказание.