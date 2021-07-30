Парламент Чехии одобрил законопроект о компенсациях пострадавшим при взрывах на военном складе в Врбетице. Документ предполагает выделение более 30 миллионов долларов. Эта сумма поделена поровну между отдельными пострадавшими гражданами и некоторыми населенными пунктами, — передает чешское телевидение. Законопроект еще должна одобрить верхняя палата парламента, а затем подписать президент.