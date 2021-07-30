Министр здравоохранения предложил увеличить компенсацию россиянам, столкнувшимся с осложнениями после вакцинации. Сейчас за это полагается 10 тысяч рублей. Выплата не пересматривалась и не индексировалась больше 20 лет. Об этом пишет газета РБК. Глава ведомства Михаил Мурашко в ответ на соответствующий запрос из Госдумы сказал, что считает целесообразным пересмотреть сумму, при этом на сколько – не уточняется. Депутат Федот Тумусов в своем письме предлагал застраховать жизнь и здоровье каждого прививающегося от коронавируса на 10 миллионов рублей.