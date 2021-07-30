Некоммерческая организация «Диалог» ищет ресурсы по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Эксперты «Диалога» проводили исследование и выявили в сети 273 канала продажи поддельных документов. Основным ресурсом их распространения стал мессенжер Telegram, а сайты и страницы в популярных российских социальных сетях встречались редко.

В пресс-службах «В контакте» и «Одноклассников» газете «Ведомости» рассказали, что они постоянно блокируют материалы о продаже любых поддельных документов, включая и сертификаты о вакцинации. В Telegram популярность мессенджера среди мошенников пока не прокомментировали.

Основанная мэрией Москвы организация «Диалог» в исследовании проанализировала и сообщения пользователей соцсетей на тему приобретения поддельных сертификатов. Они составили общий портрет противника обязательной вакцинации: мужчина от 35 до 54 лет со средним специальным образованием и низким достатком.

Эксперты газеты «Ведомости» считают, что реальное количество предложений по продаже поддельных сертификатов может быть даже больше, чем указано в исследовании «Диалога».