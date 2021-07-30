Алексей Венедиктов предложил предоставить наблюдателям доступ к видеонаблюдению за выборами

Зампредседателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил предоставить наблюдателям от кандидатов-одномандатников доступ к видеонаблюдению за выборами в Общественном штабе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Центральная избирательная комиссия сузила возможности видеонаблюдения. Задача гражданского общества расширить эти возможности в обратном порядке. Поскольку до этого видеонаблюдением занимались профессионально только наблюдатели от Общественной палаты в Москве, то мое предложение заключается в следующем. Сейчас будет много кандидатов-одномандатников, сейчас их 214. Дать возможность каждому кандидату направить наблюдателя для видеонаблюдения в Общественный штаб, предоставить им рабочее место, с тем, чтобы все время голосования, все 60 часов и потом наблюдатели от кандидатов-одномандатников могли наблюдать онлайн. Откручивать назад так, как это делают профессиональные наблюдатели Общественной палаты», — сказал он.

А.Венедиктов подчеркнул, что для создания рабочих мест потребуется финансирование от столичной мэрии.

«Нам нужны рабочие места для наблюдателей – это финансирование. В московской мэрии было заложено финансирование прямого видеонаблюдения в интернете на один день, это финансирование теперь не используется, потому что ЦИК его запретил. Я рассчитываю получить для штаба это финансирование с тем, чтобы создать 300 рабочих мест для наблюдателей от кандидатов-одномандатников», — заключил он.

Центральная избирательная комиссия ранее отменила массовую трансляцию видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов в сентябре 2021 года.