Последствия инцидента с российским модулем «Наука» на МКС могли быть более пагубными, — считает американская сторона

У аппарата, который пристыковался накануне к станции, внештатно включились двигатели.

Руководитель полёта американского сегмента МКС Зебулон Сковилл объявил, будто он счастлив видеть, что солнечные батареи и радиаторы не оторвались от станции. На своей странице в Twitter он написал, что во время инцидента ему впервые в карьере пришлось объявить об аварийной ситуации. Он также добавил, что гордится коллегами, которые работали как на Земле, так и на орбите.

Речь идёт об инциденте, который произошёл вчера. У российского модуля «Наука», который присоединился к МКС, самопроизвольно включились двигатели. Произошедшее Сковилл описал как бой между движками станции и модуля, причем, по его словам, у МКС было сильном меньше шансов победить и в теории, она могла развернуться более, чем на 45 градусов.

Из-за чего двигатели модуля «Наука» сработали – в Роскосмосе пока не объявили. Там, как и в NASA уже сообщили о том, что ситуация под контролем. В российской госкорпорации добавили, что работы по интеграции нового сегмента уже идут, в модулях начался процесс выравнивания давления.

Модуль «Наука» стал первым пополнением российского сегмента МКС с 2010-ого года. Он многофункционален. Например, он должен обеспечить космонавтам больше пространства для обустройства рабочих мест и хранения грузов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее говорил, что участники подготовки модуля к запуску будут представлены к наградам.