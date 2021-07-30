Московские власти отменили требование о ношении перчаток в общественных местах

Об этом сегодня объявил мэр города Сергей Собянин, объяснив решение снижением числа госпитализаций заболевших коронавирусом.

Использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах теперь не является обязательным. Столичный градоначальник отметил, что решения об отмене принято в связи с успехами вакцинации, которая – наряду с мерами профилактики – на уходящей неделе позволила вдвое снизить число новых заболевших ковидом, и более чем в полтора раза сократить число госпитализаций.

Сергей Собянин подчеркнул, что использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему обязательно, и эта мера будет применятся до существенных снижений числа заболевших. Проверки масочного режима будут продолжаться – еще в мае мэрия сообщала, что за год пандемии штрафам за пренебрежение средствами индивидуальной защиты подверглись более 400 тысяч жителей Москвы. Сам Собянин ранее настаивал, что перчатки все же позволяют снизить риск заболеваний.

Москва была одним из немногих городов, где ношение перчаток было обязательным. В регионах официально ограничивались лишь требованием защиты дыхательных путей с помощью масок. Обязательность ношения перчаток называл избыточным главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, а специалисты Всемирной организации здравоохранения и вовсе воздерживались от рекомендаций по их использованию, отмечая – большее внимание следует уделять дезинфекции рук и поверхностей. Cам вирус, как показывали исследования американских центров по контролю и профилактике заболеваний, передается преимущественно воздушным путем, а заболеть при контакте с «зараженной» коронавирусом поверхностью можно со значительно меньшей вероятностью.

«Перчатки не защищают от заражения коронавирусом и могут представлять опасность для тех, кто их носит», рассказал ранее «Эху Москвы». заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Помимо прочего, ношение резиновых перчаток небезобидно для кожи рук», добавил Виталий Зверев.

В столичной администрации между тем предупредили, что проверки масочного режима на транспорте и в общественных местах не прекратятся. Тем временем общее число случаев коронавируса в Москве, по данным оперативного штаба, превысило 1,5 млн. В России заразились свыше 6,2 млн. Умерли почти 160 тысяч, следует из официальных данных.