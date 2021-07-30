В Кремле подчеркнули, что отсутствие трансляции Олимпийских игр на территории Крыма не связано с «Первым каналом»

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Права – они регулируются МОКом автор прав и теле— и интернетвещания, и иных трансляций – это все регламентируется МОКом. Здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно», — сказал он.

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст ранее признал, что трансляцию с Олимпиады в интернете невозможно посмотреть с территории Крыма из-за требований Международного олимпийского комитета. В то же время он подчеркнул, что в телевизионном эфире все трансляции можно смотреть без ограничений. На проблемы с доступом к интернет-трансляциям ранее обратили внимание жители полуострова.