В Кремле не следят за скандалом вокруг постановки театра «Современник» «Первый хлеб»

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не знаю, о чем идет речь, я честно скажу, наверное, упустил я этот сюжет. Минкульт у нас занимается театрами, все-таки, наверное, лучше туда обращаться», – сказал он.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов.

Ранее общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб». Общественники нашли в нем оскорбление ветеранов.тВ частности, претензии вызвал монолог героини, которую играет Лия Ахеджакова.