В России смертность от коронавируса не превышает 800 человек в сутки на протяжении нескольких недель

Демограф Алексей Ракша считает, что эти цифры «абсолютно нарисованные». На самом деле, по его данным, смертность держится на уровне 2500 человек в сутки.

«Просто запретили рисовать больше. Это все абсолютно нарисованные цифры, они с действительностью ничего общего не имеют. Это все понимают», — сказал Ракша.

По его словам, власти продолжат «размазывать» данные о смертности. «Зимой они размазывали до мая, до новой волны, в мае они показывали еще зимние смерти. И сейчас они будут продолжать это делать, так и будет 800 смертей до бесконечности. Я точно знаю, что реально сейчас 2400-2500 умерших в день», — пояснил он.

29 июля оперштаб заявил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 270 случаев, а умерли 799 пациентов. 28 июля было зафиксировано 798 смертельных исходов, 27 июля — 779 и т.д.

Общее число заразившихся с начала пандемии в стране составляет более 5,5 миллионов человек. Между тем, в Москве эта цифра сегодня перевалила за полтора миллиона. Здесь за сутки заразились почти 3400 человек.