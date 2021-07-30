Георгий Албуров: Ведущий программы «60 минут» Попов мог получить элитную недвижимость коррупционным путем

едущий программы «60 минут» Евгений Попов мог получить свою элитную недвижимость коррупционным путем. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Георгий Албуров, сотрудник отдела расследований Команды Навального.

«Попов живет явно не по средствам, он работает в бюджетном учреждении, на телекомпании ВГТРК и его имущества мы насчитали на 300 миллионов рублей. Мы в ролике даем оценку стоимости его имущества и, даже говоря о том, что он взял ипотеку, он не может себе ее позволить. Попов загнал себя в ловушку: его доходы, и доходы его жены Скабеевой, достаточно низки, а имущество, которое у него есть, стоит очень дорого. Поэтому он либо говорит, что он получает много денег, что не соответствует тому, что он говорил раньше, либо говорит, что у него какие-то супервыгодные условия по ипотеке и какая-то огромная скидка на недвижимость. В таком случае, мы имеем дело с коррупцией. Значит, каким-то образом он заплатил за него по-другому, какой-то скрытой рекламе на своем канале или договорились с руководством ВГТРК и ВТБ», — сказал он.

Г.Албуров отметил, что Евгений Попов скрывает реальную стоимость своего имущества.

«За последние дни он дал интервью трем-четырем СМИ и никому из них он не сказал, за сколько он купил и под какой процент он купил. Попов — это кристальный пропагандист, который годами занимается тем, что вешает людям лапшу на уши. Все, что он говорит, надо перепроверять и надо задумываться о том, что он не говорит. И он не называет, обещает, что это будет опубликовано, он может это все опубликовать за 2 секунды в своем Telegram-канале, но он этого не делает. Потому что он скрывает, он понимает, что условия сделки и его доходы явно не понравятся его избирателям в Филях», — заключил он.

Телеведущий и депутат от «Единой России» на выборы в Госдуму Евгений Попов ранее подчеркивал, что подал все необходимые декларации в Центризбирком. По его словам, в документах разъяснены способы покупки собственности. Эти разъяснения стали известны после того, как соратники Алексея Навального изучили и представили публично данные о недвижимости ведущего программы «60 минут» и его супруги. Георгий Албуров и Мария Певчих после изучения реестра установили, что в 2015 году Евгений Попов и Ольга Скабеева приобрели квартиру в районе станции метро «Динамо» площадью 105 метров. Ее стоимость оценивается в сумму около 45 миллионов рублей. Кроме того, сторонники Алексея Навального выяснили, что полгода назад у телеведущих появились апартаменты в элитном жилом комплексе «ВТБ Арена Парк» на Ленинградском проспекте. Общая площадь составляет 170 квадратных метров, там есть три спальни, четыре санузла, кладовая, гостиная и кухня, отмечают авторы расследования. Стоимость оценивается в 130 миллионов рублей. Также утверждается, что супругам принадлежит 180 метров нежилой площади в указанном доме.

Расследование опубликовано на YouTube-канале Алексея Навального.