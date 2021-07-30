Алексей Венедиктов просит мэрию создать дополнительный центр видеонаблюдения на территории общественного штаба

«Дополнительный центр для видеоконтроля за голосованием понадобится для наблюдателя от каждого кандидата в депутаты Госдумы, которые баллотируются по московским одномандатным округам», — говорится в обращении руководителя штаба и зампреда Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.

В документе говорится, что штаб будет готов профинансировать покупку нового оборудования для представителей кандидатов.

Зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов обратился к заммэра Наталье Сергуниной с просьбой создать дополнительный центр наблюдения на площадке штаба.

«Сейчас видеоцентр — это наблюдатели общественного штаба, которые просматривают камеры с избирательных участков в режиме онлайн. Видится справедливым создание дополнительного центра видеонаблюдения на территории общественного штаба для наблюдателей от каждого кандидата в депутаты, выдвинутого по 15 московским одномандатным округам», — говорится в документе.

Отмечается, что для выполнения решения ЦИК этот дополнительный видеоцентр должен работать в течение 60 часов голосования с 17 по 19 сентября.

Ранее Алексей Венедиктов в разговоре с «Интерфакс» предложил на выборах в сентябре задействовать наблюдателей от кандидатов по одномандатным округам Москвы для контроля видеотрансляции с избирательных участков. По его словам, такие наблюдатели на территории столичного штаба смогут круглосуточно не только следить за видеотрансляцией с участков, но и «откручивать» записи и просматривать процесс голосования на участках.