В театре «Современник» пока не комментировали сообщение о проверке со стороны Следственного комитета

Тем временем драматург Николай Коляда, преподававший у автора этой постановки Рината Ташимова, отрёкся от своего ученика.

Столичный театр спустя почти сутки после того, как Следственный комитет объявил о начале проверки, так и не огласил свою позицию по этому вопросу. В пресс-службе «Современника» говорить на эту тему отказались.

На сайте СК отмечается, что провести глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном оскорблении ветеранов в одной из постановок. Название спектакля в публикации не уточнялось, но говорилось о негативной реакции общественности на пьесу «Современника».

Ранее общественная организация «Офицеры России» пожаловалась на спектакль «Первый хлеб». В её обращениях в мэрию и прокуратуру говорилось о гей-пропаганде в этих постановках и о том, что её персонажи использовали ненормативную лексику и оскорбляли ветеранов Великой Отечественной Войны.

Премьера состоялась на прошлой неделе. Сценарий построен вокруг молодых людей, которые идут на войну, потому что не знают, как еще распорядиться своими жизнями. Написал «Первый хлеб» драматург Ринат Ташимов, окончивший Екатеринбургский театральный институт и драматический курс Николая Коляды. Последний сегодня в интервью интернет-изданию It`s my city, отказался признавать автора пьесы своим учеником, несмотря на то, что ранее сам писал о нём в цикле публикаций «Ученики Николая Коляды».

Ранее актриса Лия Ахеджакова, игравшая в постановке главную роль, в интервью РБК назвала происходящее травлей «Современника». По словам артистки, давление на театр начали люди, недовольные назначением Виктора Рыжакова на пост главного режиссёра.