ЦУП разрешил российским космонавтам открыть люк в модуль «Наука», из-за которого накануне произошло ЧП

Процесс выравнивания давления в модулях уже начался, и займёт он около трёх часов. Об этом объявили в Центре управления полётами. Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на МКС, призвал на своей странице в «Инстаграмме» не беспокоиться и отметил, что работа по интеграции нового сегмента уже идёт. Этим утром специалисты убедились в герметичности основного стыка.

Открыть люк в модуль «Наука» должны были еще вчера, однако, космонавтам с первого не удалось этого сделать. Как ранее объявили в NASA, проблемы начались из-за внештатного включения двигателей только присоединившегося к МКС сегмента. В результате этой ошибки всю станцию развернуло на 45 градусов. В американском агентстве добавили, что сейчас наземные специалисты вернули контроль над станцией и все её системы в норме. То же подтвердили и в «Роскомсосе», добавив, что полёт продолжается по намеченной программе.

Проблемы с модулем «Наука» начались несколько лет назад. Изначально его запуск был запланирован на 2017-ый год, но он, как сообщает агентство «Интерфакс», был перенесён из-за засора в топливной системе. При этом, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже объявил, что основной причиной был не засор, а брак.

Модуль «Наука» стал первым пополнением российского сегмента МКС за 11 лет. Он обеспечивает дополнительное пространство для обустройства рабочих мест, хранения грузов. Также в нём расположена аппаратура для регенерации воды и воздуха.