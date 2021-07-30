Реутовский гарнизонный военный суд сегодня вынесет приговор бывшему замдиректору Росгвардии Сергею Милейко

Сторона обвинения просит назначить бывшему заместителю директора Росгвардии восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Военная прокуратура обвиняет Сергея Милейко в мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе. По данным следствия, в этом здании его супруга открыла парикмахерскую. Установлено, что жена генерала незаконно получила помещение по заниженной стоимости, оформив фальшивые документы на подставное лицо.

Далее квартира была ей продана, отмечают в Следственном комитете. В материалах дела указано, что жилье в указанном доме выдавали семьям военных. Фигурантами уголовного дела кроме самого замдиректора Росгвардии стали его супруга и начальник отдела по эксплуатации квартир дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин.

Сергей Милейко был уволен из Росгвардии 2 года назад по итогам служебной проверки.